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Пять человек погибли в массовой аварии на Рижском шоссе в Москве

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и восемь получили травмы в массовой аварии на Рижском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке полиции.

"Количество пострадавших увеличилось до восьми, из них - один ребенок, погибших пятеро, среди них - двое детей", - сказали в пресс-службе МВД области.

Ранее сообщалось, что на Рижском шоссе в Подмосковье произошло столкновение трех автомобилей. "Предварительно в результате ДТП погибли четыре человека, семеро госпитализированы", - сказали в пресс-службе главка.

Между тем в прокуратуре Московской области "Интерфаксу" сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня вечером на 159 км автодороги М-9 "Балтия" с участием грузового автомобиля и легкового автотранспорта погибли пять человек, в том числе двое детей",- отметили в прокуратуре.

Москва Рижское шоссе Московская область

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