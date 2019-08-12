Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Детский омбудсмен обещала, что будет добиваться отзыва иска из суда

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы 28 августа в 9:15 рассмотрит иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко. По мнению надзорного ведомства, они подвергли риску годовалого сына, передав его в руки участнику акции 27 июля.

Месенко уточнила, что прокуратура подала один иск в отношении обоих родителей сразу. Ранее в пресс-релизе Мосгорпрокуратуры упоминался только отец ребенка.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 5 августа Следственный комитет объявил в розыск участника акции Сергея Фомина. По данным СКР, подозреваемый в день акции взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления.

6 августа прокуратура сообщила, что Проказовы незаконно участвовали в акции 27 июля и взяли туда годовалого сына. В ходе акции они передали "малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. В первой редакции пресс-релиза также говорилось, что это действие причинило мальчику физический и моральный вред. В этом прокуратура усмотрела эксплуатацию ребенка и злоупотребление родительскими правами в ущерб его интересам.

Прокуратура также отмечала, что Дмитрий Проказов имеет только временную регистрацию в Москве и не имеет права голосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Проказов это отрицает и говорит, что живет в Москве постоянно.

Проказовы затем сообщили журналистам, что Фомин - двоюродный брат Ольги. Они подтвердили, что дали ему понести ребенка на руках 27 июля, но отрицали, что сами участвовали в акции. Дома у них прошли обыски. Их адвокат затем заявил, что у СКР нет к ним претензий.

12 августа детский омбудсмен Анна Кузнецова сказала, что попросит Генпрокуратуру отозвать иск о лишении пары родительских прав. По ее словам, прокуратуру в этой ситуации можно понять, ведомство обязано реагировать на нарушения прав ребенка.

"Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь", - отметила она. Она добавила, что в курсе версии Проказовых, которые говорят, что "не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности".

"Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись", - считает Кузнецова.