Начальник штаба Жданова арестован на 30 суток за призыв к прогулке после митинга

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд в Москве в понедельник отправил под административный арест Бориса Золотаревского - начальника штаба главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, выдвигавшегося в Мосгордуму.

Тверской районный суд признал Золотаревского виновным в повторном правонарушении на митинге (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста.

Золотаревский был задержан 10 августа на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Это произошло после того, как он призвал участников акции к "прогулке" по Москве по завершении согласованной акции на проспекте Сахарова.

Правоохранительные органы и власти столицы предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. В частности, ГУ МВД по Москве официально предупредило, что "за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

В согласованном митинге за честные выборы 10 августа, по данным "Белого счетчика", присутствовало от 49 900 до 60 тысяч человек (около 20 тысяч, по данным полиции). Сам митинг прошел без нарушений, задержания начались, когда акция продолжилась на улицах Москвы. Столичная полиция сообщила о 136 задержанных.