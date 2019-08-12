Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Что касается переноса сроков выборов - в нашем законе такая возможность не предусмотрена", - сказал Памфилова, комментируя по просьбе агентства письмо оппозиционного политика Ильи Яшина с соответствующей просьбой.

По ее словам, депутаты Мосгордумы нынешнего созыва были избраны на пять лет на выборах 14 сентября 2014 года. "Новые выборы должны быть проведены не позднее установленного срока. День голосования - 8 сентября", - сказал она.

"Перенести выборы в данном случае практически невозможно. Единственное основание для этого - если мы устанавливаем нарушение требований федерального законодательства при назначении выборов. В данном случае никаких фактов нарушений при назначении выборов нет, перенести их нереально", - подчеркнула Памфилова.

"Отменить выборы можно, но уже по итогам голосования. В период, предшествующий дню голосования, для рассмотрения вопроса об отмене выборов должны быть установлены какие-то невероятно серьезные нарушения", - сказал она.

Глава ЦИК сказала: "Мы внимательно анализируем ход кампании до дня голосования, собираем все факты".

Письмо Яшина

Выдвигавшийся по 43-му округу в Мосгордуму глава Красносельского муниципального округа Яшин из спецприемника, где он отбывает административный арест, написал письмо главе Центризбиркома РФ Памфиловой, в котором просит ее перенести выборы в Мосгордуму на конец осени.

"Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - написал Яшин (скан рукописного письма есть в распоряжении "Интерфакса").

В письме оппозиционер отмечает, что согласованный митинг 10 августа в поддержку независимых кандидатов собрал 60 тыс. человек (это данные "Белого счетчика", по данным МВД, собралось порядка 20 тыс. - ИФ). "Да, да, я помню, митинги никак не влияют на ваши решения. Но хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан?" - написал Яшин.