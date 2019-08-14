В Москве согласовали стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

По его словам, группа граждан подала заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца. Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников", - сказал Олейник.

Во вторник пресс-служба Либертарианской партии России сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа.