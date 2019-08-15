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Проспект Сахарова в Москве перекроют в субботу из-за митинга КПРФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Проспект Академика Сахарова в центре Москвы вновь временно будет закрыт для движения транспорта 17 августа в связи с проведением очередного согласованного с властями митинга.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения, перекрыты будут проспект Сахарова на внешней стороне Садового кольца, а также улица Маши Порываевой, являющаяся продолжением проспекта, до Каланчевской улицы. Закрыты эти участки будут с 07:00 до 18:00.

Прошлый раз этот же участок дороги перекрывали для движения из-за другого согласованного митинга 10 августа.

Столичными властями был согласован митинг "За честные и чистые выборы" с предполагаемым количеством участников до 5 тыс. человек, организованный московским отделением КПРФ. Акция пройдет 17 августа с 12:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Москва КПРФ

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