Оппозиционеры подали заявку на митинг 17 августа в Москве

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Организаторы митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию протеста в ближайшую субботу, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

"Заявка подана на 17 августа. Требования такие же. Место - от Страстного до Садового по бульварам", - сказал Морев.

Заявка была подана еще на прошлой неделе, но комментарий мэрии по этому поводу пока получить не удалось. Среди заявителей, помимо Морева, числятся муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

17 августа в Москве также должен пройти "Марш сестер" в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийце своего отца. "Частично по аудиториям у нас будет пересечение, - сказал Андрей Морев. - Но думаю, что история с репрессиями включает и Марш сестер. Думаю, мы найдем какое-то решение".

На этот же день КПРФ совместно с левыми силами запланировали митинг "За честные и чистые выборы". Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму. По данным КПРФ, власти согласовали эту акцию.