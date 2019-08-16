В Москве реконструируют еще пять развязок на МКАД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московские власти собираются провести реконструкцию еще пяти развязок на пересечении с МКАД.

В пресс-службе главы департамента строительства Андрея Бочкарева уточнили, что работы планируется начать в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Бочкарева, будут реконструированы развязки на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. По этим объектам в настоящее время идут проектно-изыскательские работы.

На развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе будет построено и реконструировано 2,8 км дорог. На участке появится новый путепровод протяженностью более 400 метров. Кроме этого, будет реконструирован путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе.

На развязке с Осташковским шоссе предстоит построить и реконструировать более 5,3 км дорог, в том числе два путепровода.

На пересечении с Липецкой улицей будут построены и реконструированы почти 8,5 км дорог, шесть искусственных сооружений и четыре перехода.

В ходе работ по развязкам на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня предстоит построить и реконструировать 12,4 км дорог, в том числе семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие годы планируется реконструкция еще восьми транспортных развязок на пересечении городских магистралей с МКАД. В ближайшие 6-8 лет в дальнейшее развитие МКАД будет вложено 90 млрд рублей, при этом стоимость всего проекта реконструкции трассы составит до 190 млрд рублей.

За прошедшие семь лет реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.