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Возбуждено дело по факту гибели полицейского в ДТП в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции в ДТП на юго-западе столицы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как сообщали в пресс-службе столичного главка МВД, полицейский погиб при столкновении полицейской машины и грузовика, произошедшем в районе 11:00 на Севастопольском проспекте. Еще один сотрудник полиции получил травмы.

Москва

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