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Семь птенцов фламинго родились этим летом в Московском зоопарке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке этим летом на свет появились семь птенцов розовых и красных фламинго, сообщается в среду на сайте мэра столицы.

"Московский зоопарк стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго. Такой многочисленной популяции этих птиц нет ни в одном другом зоопарке России", - говорится в сообщении.

Посмотреть на подрастающих птенцов можно на старой территории зоопарка рядом с большим прудом. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. Под открытым небом их можно наблюдать до октября, а когда вода в пруду пруда начнет замерзать, фламинго переведут в закрытый вольер.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, местным орнитологам удалось создать для фламинго такие комфортные условия, что начиная с 2000 года она выводят птенцов почти ежегодно.

Этим летом четыре птенца появились у красных фламинго и три птенца - у розовых. Весят детеныши от 300 до 800 граммов. Пока их тела покрывает пух серого цвета, который через год сменится на красное и розовое. Наблюдать за взрослыми и маленькими фламинго лучше всего во время кормлений - утром и днем, отметила директор зоопарка.

Розовые и красные фламинго занесены в Международную Красную книгу. Число этих уникальных птиц в дикой природе сокращается.

Москва Московский зоопарк

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