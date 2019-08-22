На Янкаускаса составили протокол за участие в несанкционированной акции 14 июля

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Полиция составила протокол на незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса за участие в несанкционированном митинге 14 июля у московского избиркома, сообщил "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Василий Кушнир.

Протокол составлен по статье ч. 5 20.2. УК РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). Оппозиционера отпустили из ОВД, суд состоится во вторник.

Кушнир напомнил, что Янкаускас ранее уже отбывал административный арест за организацию несанкционированной акции 14 июля.

По этой статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее сообщалось, что оппозиционер, муниципальный депутат района Зюзино в четверг был задержан в четвертый раз на выходе из спецприемника в Мневниках.

Ранее оппозиционер был задержан 13 августа на территории спецприемника, откуда он выходил после отбытия 10 суток ареста, и доставлен в ОВД Южное Бутово. 29 июля оппозиционер был арестован на 7 суток за акцию 27 июля. А 5 августа он был также задержан на выходе из спецприемника и арестован еще на 10 суток за несанкционированную "встречу с избирателями" 14 июля.

14 августа Зюзинский суд Москвы признал Янкаускаса виновным в призывах к участию в несанкционированной акции 3 августа и назначил ему девять суток административного ареста.