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Оппозиционер Янкаускас снова задержан на выходе из спецприемника в Москве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Муниципального депутата Зюзино Константина Янкаускаса, выдвигавшегося в Мосгордуму от команды Алексея Навального и отсидевшего десять суток ареста, задержали на выходе из спецприемника, сообщает в фейсбуке его жена Ольга Горелик.

"Константина снова задержали прямо на территории спецприёмника, откуда он выходил после очередных десяти суток ареста. По словам полицейских, его везут в ОВД Южное Бутово", - написали помощники Янкаускаса в его твиттере.

29 июля Янкаускас был арестован на семь суток за акцию 27 июля. А 5 августа он был задержан на выходе из спецприемника и арестован еще на десять суток за несанкционированную встречу с избирателями 14 июля.

Завтра Центризбирком будет решать, рассматривать ли его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Его жалоба поступила в комиссию по истечении отведенного законом пятидневного срока, однако отправлена почтой была вовремя.

Москва Константин Янкаускас

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