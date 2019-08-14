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Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия. Он получил девять суток административного ареста, сообщила пресс-секретарь суда Асият Ахметова.

29 июля Янкаускаса арестовали на семь суток за акцию 27 июля. 5 августа его задержали на выходе из спецприемника и дали еще десять суток за акцию 14 июля. 13 августа депутата снова задержали на выходе из спецприемника.

29 июля Янкаускас не мог ничего публиковать в интернете, он либо был в суде без телефона, либо в спецприемнике, заявил его адвокат Василий Кушнир. Он допустил, что это могла быть провокация. По его словам, в рапорте о правонарушении есть неточности, а обвинение его клиенту не конкретизировано. Защита направила заявление в полицию с требованием установить, кто публиковал призывы участвовать в акции 3 августа от имени Янкаускаса.

14, 27 и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Два последних мероприятия сопровождались массовыми задержаниями. По следам событий 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Янкаускас выдвигался в Мосгордуму, но ему отказали в регистрации.

Константин Янкаускас Зюзинский суд Мосгордума

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