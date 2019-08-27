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СКР проверит сообщения о смерти 6-летнего мальчика в подмосковном детдоме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье проверяют информацию о смерти ребенка в детском доме.

В пресс-службе областного главка СКР сообщили, что началась доследственная проверка после того, как из средств массовой информации стало известно, что в детском доме-интернате в Сергиевом Посаде скончался 6-летний мальчик. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ сообщалось, что в интернате умер ребенок, ранее изъятый органами опеки из семьи. По данным СМИ, мать ребенка является фигурантом уголовного дела.

В ближайшее время следователи изучат необходимую медицинскую документацию, опросят персонал детского дома - интерната и родителей умершего ребенка.

Сергиев Посад

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