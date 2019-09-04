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Африканские страусы появились в Московском зоопарке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Самец и две самки африканского страуса переведены в вольер на новой территории Московского зоопарка после четырехнедельного карантина, сообщает сайт столичного зоосада.

"Страусы перенесли переезд достаточно легко. Хотя период адаптации шел не совсем гладко. Нашим орнитологам потребовалось немало времени, чтобы птицы стали относиться к ним с доверием, вести себя спокойно и дружелюбно. (...) В общей сложности адаптация наших страусов заняла около двух месяцев. Сейчас птицы привыкли к новому вольеру, ухаживающим за ними сотрудникам и вниманию публики", - говорится в сообщении.

Кто на новенького? 🐥🌵🌈 У нас поселились три африканских страуса! Годовалых птиц можно увидеть в вольере на экспозиции "Копытные Африки". Сейчас пернатые уже освоились после переезда, однако, чтобы помочь им адаптироваться, нашим специалистам пришлось немало потрудиться. Изначально птицы были крайне пугливы и агрессивны. Теперь же страусы стали относиться к окружающим с любопытством. Наиболее благосклонны они, конечно же, к ухаживающим за ним специалистам 💕 Приходите в гости!

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Страусы родились в июне 2018 года, откуда именно их привезли, зоопарк не сообщает. Рост самца превышает 180 см.

"Страусы очень энергичны и любознательны. Еще одна их отличительная черта - прожорливость. Ежедневный рацион этих птиц включает свежие овощи и фрукты, специальные комбикорма, ивовые веники. Также страусы с удовольствием щиплют молодую траву. Любой объект, попадающий в вольер этих животных, моментально привлекает их внимание. Порой страусы могут заглотить тот или иной предмет целиком, толком не разобравшись в том, что это", - сообщает зоопарк.

В закрытый вольер пернатые переедут не раньше конца октября, а если зима будет не слишком морозной, иногда их можно будет увидеть гуляющими на свежем воздухе.

До приезда юных страусов в Московском зоопарке жила страусиха Марфа, однако в этом году она умерла из-за преклонного возраста.

Москва Московский зоопарк

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