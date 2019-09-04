В московской мэрии привыкли к опасным природным явлениям

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Опасные метеорологические явления наблюдаются в Москве все чаще, но система городского хозяйства готова к ликвидации их последствий.

Как заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в Москве все чаще фиксируются ураганные ветры, сильные ливни, снегопады, град, аномально жаркая погода.

Он констатировал, что опасные гидрометеорологические явления сейчас - это уже обыденная реальность.

Бирюков подчеркнул, что столичная система управления готова к климатическим рискам.

Выступая на III Климатическом форуме городов, он напомнил, что сейчас уборка 10 см выпавшего снега займет порядка трёх дней, а до 2010 года на это уходило десять суток.

Он отметил, что даже при 40 см снега город продолжает жить в штатном режиме. "В течение нескольких часов вся улично-дорожная сеть свободна для движения городского транспорта, для движения машин", - сказал заместитель мэра.

Бирюков напомнил, что из экологических соображений весь убранный с улиц снег не сбрасывается в Москва-реку, а утилизируется через снегосплавные пункты.