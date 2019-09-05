Власти Москвы отказались согласовать акцию 14 сентября на проспекте Сахарова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении 14 сентября митинга на проспекте Сахарова, сообщила помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова и заявитель последних митингов оппозиции Эльвира Вихарева.

"У меня очередной отказ от мэрии в проведении митинга на проспекте Сахарова. На этот раз - 14 сентября", - написала Вихарева в телеграм-канале.

Причиной отказа, по словам Вихаревой, стало проведение на проспекте Сахарова "культурно-массовых и социально значимых" мероприятий. В качестве альтернативной площадки мэрия предложила улицу Перерва в Люблино.

Вихарева подавала в мэрию Москвы уведомление о проведении протестной акции 14 сентября. Митинг, согласно заявке, должен был пройти в 14:00. По закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

Ранее мэрия Москвы отказывала оппозиционерам в согласовании акций 24 и 31 августа. 31 августа в столице прошло несогласованное шествие в поддержку политзаключенных, которое, по данным МВД посетили 750 человек, сами организаторы насчитали несколько тысяч человек. Позже полиция возбудила административное дело по факту несогласованного митинга 31 августа.

Причиной московских протестов стал недопуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Лидеры оппозиции подверглись ряду административных арестов, а против участников митингов завели уголовное дело о "массовых беспорядках". Теперь основным требованием протестов стало прекращение преследования активистов.