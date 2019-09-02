Административное дело заведено по факту несогласованного митинга 31 августа в Москве

Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Административное дело по статье о нарушении проведения и организации митингов возбуждено по факту проведения 31 августа несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, в настоящее время проводится административное расследование.

Ранее юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий".

Шествие было несанкционированное, о чем предупредила прокуратура, напомнив об ответственности за участие в несогласованных акциях в центре столицы. Тем не менее, участники мероприятия собрались днем в субботу на Чистых прудах.

Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов. Участники шествия скандировали лозунги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных ранее участников других протестных акций. Колонну возглавили женщина в инвалидном кресле и группа девушек с баннером в защиту сестер Хачатурян, которые попали под суд по делу об убийстве отца.

В пресс-службе столичной полиции журналистам сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы в субботу приняли участие около 750 человек. Задержаний не было.

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все они были отклонены.