Поиск

Административное дело заведено по факту несогласованного митинга 31 августа в Москве

Административное дело заведено по факту несогласованного митинга 31 августа в Москве
Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы
Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Административное дело по статье о нарушении проведения и организации митингов возбуждено по факту проведения 31 августа несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы.

Протесты в Москве

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, в настоящее время проводится административное расследование.

Ранее юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий".

Шествие было несанкционированное, о чем предупредила прокуратура, напомнив об ответственности за участие в несогласованных акциях в центре столицы. Тем не менее, участники мероприятия собрались днем в субботу на Чистых прудах.

МоскваУчастники несогласованной акции в Москве покинули Пушкинскую площадьУчастники несогласованной акции в Москве покинули Пушкинскую площадьЧитать подробнее

Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов. Участники шествия скандировали лозунги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных ранее участников других протестных акций. Колонну возглавили женщина в инвалидном кресле и группа девушек с баннером в защиту сестер Хачатурян, которые попали под суд по делу об убийстве отца.

В пресс-службе столичной полиции журналистам сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы в субботу приняли участие около 750 человек. Задержаний не было.

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все они были отклонены.

Москва

Новости по теме

Новости

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Протесты в Москве

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Здание детского сада на востоке Москвы превратили в храм

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Рогозин предложил маркировать провода ЛЭП на фоне крушения вертолета

Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу

Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу

В Москве повысили минимальную пенсию

Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');