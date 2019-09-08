Явка на электронное голосование на выборах в Мосгордуму утром составила 15%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка на электронное голосование, которое проходит в трёх округах, на выборах депутатов Мосгордумы составила 15% на 8:45 утра.

"Явка в э-голосовании на 8:45 - 15%",- сообщил в воскресенье своём в твиттере глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По его словам, за первые 15 минут проголосовало 4,8% зарегистрированных избирателей.

На электронное голосование верифицировано 11237 избирателей.

Эксперимент по такому голосованию проходит в трех избирательных округах: №1 (Зеленоград), №10 (районы Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Отдать свой голос, не выходя из дома, смогут избиратели, которые заранее записались на участие в эксперименте на сайте mos.ru.