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В досрочном голосовании на выборах в Москве приняли участие почти 29 тыс. человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В досрочном голосовании, которое завершилось в Москве в 14:00 7 сентября, приняло участие 28 тыс. 79 человек, или 0,38% от всех избирателей, включенных в списки, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Желание проголосовать на дому изъявили 129 тыс. 726 человек. В местах временного пребывания (СИЗО и больницы) желание проголосовать изъявили 1945 человек.

Он также рассказал, что в 08:00 открылись все 3 тыс. 605 избирательных участков столицы. В списки включены и смогут проголосовать почти 7 млн 310 тыс. избирателей.

На избирательный участок по выборам в Мосгордуму уже приехал президент РФ Владимир Путин, проголосовал на выборах и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Москва Мосгордума МГИК

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