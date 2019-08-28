Суд отказался обязать мэрию Москвы предложить альтернативный маршрут заявителям шествия 3 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отклонил требование помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативную площадку для шествия оппозиции 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе "Партии перемен".

Вихарева, журналистка Виктория Ивлева и муниципальный депутат Елена Филина ранее подали заявку о шествии численностью до 30 тысяч человек по Бульварному кольцу, от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Предполагалось, что демонстранты потребуют соблюдения конституционных прав граждан, освобождения политзаключенных и недопущения политических репрессий.

В мэрии акцию не согласовали, объяснив, что столько людей не уместятся на пешеходной части бульваров, а перекрывать движение заявители не попросили, рассказала Вихарева в Telegram.

Она оспорила в суде законность отказа, поскольку чиновники не предложили заявителям альтернативную площадку для акции.

Ранее Тверской суд удовлетворил такой же иск представителей Либертарианской партии, которым не согласовали шествие по бульварам 31 августа. Суд обязал чиновников предложить заявителям альтернативный маршрут. Мэрия оспорила решение Тверского суда, и Мосгорсуд его отменил.