Пассажир погиб под колесами поезда на станции метро "Университет"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На станции "Университет" столичного метро в среду пассажир погиб в результате падения под поезд, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 11:15. Для того, чтобы поднять пассажира с путей, на десять минут было снято напряжение контактного рельса, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метро сообщили "Интерфаксу", что после инцидента движение поездов на Сокольнической линии полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что из-за падения пассажира на рельсы остановилось движение поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.