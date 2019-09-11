Поиск
Важно
Биржа Гонконга предложила Лондонской фондовой бирже объединиться

Пассажир погиб под колесами поезда на станции метро "Университет"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На станции "Университет" столичного метро в среду пассажир погиб в результате падения под поезд, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 11:15. Для того, чтобы поднять пассажира с путей, на десять минут было снято напряжение контактного рельса, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метро сообщили "Интерфаксу", что после инцидента движение поездов на Сокольнической линии полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что из-за падения пассажира на рельсы остановилось движение поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Москва Московский метрополитен

Новости

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда

"Пропавший" депутат Мосгордумы Соловьев встретился с Мироновым

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В Москве начали работу над запуском беспилотного трамвая

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года

Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');