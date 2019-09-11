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Жителям Солнечногорска пересчитают плату за воду по счетчикам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Жителям Солнечногорска перерасчитают плату за коммунальные услуги (ЖКУ) с июля с учетом показаний приборов учета, сообщает пресс-служба местной администрации.

С 1 июля им начисляли плату за холодную и горячую воду, отопление и канализацию по нормативам, а не фактическому потреблению "из-за неполной базы приборов учета", объяснили чиновники. Изменения связаны с тем, что с 1 июля был заключен договор с ресурсоснабжающей организацией МУП "ИКЖКХ".

Сейчас расчетный центр уже начал пересчет. В мэрии обещали, что из-за этих ошибок жильцам не будут выставлять пени или штрафы.

Солнечногорск

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