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Спрос на нежилую недвижимость на северо-востоке Москвы за год вырос в три раза

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на недвижимость в Северо-Восточном административном округе столицы вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

"228 предпринимателей претендовали с начала 2019 года через городские аукционы на право приобретения 24 нежилых объектов, расположенных в Северо-Восточном административном округе. Интерес к таким лотам вырос в три раза: за аналогичный период прошлого года в аукционах по продаже приняли участие 66 претендентов", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Самым большим спросом и конкуренцией пользовались помещения на первых этажах жилых домов. Так, на объект в доме 77 на улице Корнейчука нашлось 26 претендентов, они повысили стартовую цену в 2,5 раза -до 4 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что конкуренция на аукционах по продаже недвижимости в этом году составила в среднем 9,5 участников на лот против 5,5 участников годом ранее. Как пояснил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев, высокая конкуренция объясняется тем, что в текущем году большое количество участников собрали аукционы по продаже недвижимости посредством публичного предложения.

Сейчас на инвестиционном портале Москвы выставлены 86 нежилых помещений в Северо-Восточном административном округе.

Москва

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