Автомобилистов предупредили об ограничении движения в центре Москвы в выходные

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дорожное движение в центре столицы будет ограничено в предстоящие выходные 14-15 сентября в связи с проведением сразу нескольких городских мероприятий. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Уже в пятницу вечером, 13 сентября, движение будет ограничено в связи с подготовкой к проведению выставки и парада техники городских служб. В 21:00 ограничат движение на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой",- отмечают в ЦОДД.

14 сентября с 9:00 до 15:00 закроют для проезда Садовое кольцо, а с 5:00 до 15:00 нельзя будет проехать по участку Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка.

"С 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября перекроют проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара. Кроме того, с 00:00 до 09:00 14 сентября будет недоступен участок Мясницкой улицы от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара", - сказали в ЦОДД.

С 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября будет перекрыт дублер Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира, отмечают в организации.

Кроме того, 14 сентября состоится благотворительный театральный велозаезд "ТеатРалли", для проведения которого на три часа, с 10:00 до 13:00, перекроют улицы Каретный ряд, Петровка, Страстной бульвар, Петровский бульвар, Рождественский бульвар, Сретенский бульвар, а также разворот на Тургеневской площади, сообщили в ЦОДД.

Как сказали в пресс-службе, также в субботу, 14 сентября, будут закрыты участки улицы Косыгина (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского) и Университетского проспекта (от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского), Университетская площадь, Менделеевская улица и улица Лебедева из-за проведения парада студентов.

"Движение на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Трубной площади ограничат с 15:00 до 18:00 из-за праздничных мероприятий в цирке Никулина",- отметили в ЦОДД.