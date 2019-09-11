Экс-офицера полиции Москвы осудили на 8 лет колонии за присвоение 10 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава следственного отдела Лефортовского ОМВД Анзор Шулай осужден на 8 лет лишения свободы за присвоение 10 млн рублей и служебный подлог. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель московского главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Иванова сказала, что отбывать наказание Анзор Шулай будет в колонии общего режима. Его подельнику, Евгению Тарасову, назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лет лишения свободы. Он был освобожден в зале суда после зачета дней, проведенных под стражей, сообщила представитель столичного главка СКР.

Следствие и суд установили, что Шулай в период с августа 2015 по май 2016 года, используя свое должностное положение, присвоил денежные средства в сумме не менее 10 млн рублей, которые были изъяты в рамках уголовного дела, над которым работал следователь МВД.

"В целях сокрытия следов преступления начальник отдела вступил во внеслужебные отношения с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и убедил его дать в рамках расследования указанного дела заведомо ложные показания и представить подложные документы, подтверждающие факт принадлежности ему данной суммы", - сказала Иванова.

Кроме того, отмечает представитель столичного главка СКР, установлен факт фальсификации материалов уголовного дела, находящегося в производстве Шулая.

По ее словам, установлено, что Шулай незаконно передал своему подельнику Тарасову изъятые им по уголовному делу ювелирные изделия на сумму не менее 69 млн рублей, которые последний продал.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 5 ст. 33 п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - отметила Иванова.

Анзор Шулай был задержан в Москве в сентябре 2016 года.