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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

Так, от партии КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

Выборы в Мосгордуму - 2019

От партии "Яблоко" в Мосгордуму избрались все трое кандидатов, прошедшие регистрацию: Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ). Кроме того, в 8-м округе победила поддержанная "Яблоком" самовыдвиженец Дарья Беседина.

Лидер московских "единороссов" Андрей Метельский, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, в столичный парламент не прошел.

Окончательные итоги выборов в Мосгордуму предстоит утвердить окружным избиркомам.

Мосгордума КПРФ Справедливая Россия Яблоко

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