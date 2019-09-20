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Улицы в центре Москвы начали перекрывать к предстоящему мотофестивалю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением в предстоящие выходные Московского городского осеннего мотофестиваля и Московского марафона в столице начали вводить ограничения на движение транспорта по центральным улицам, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Так, уже с полуночи пятницы и до 18:00 22 сентября перекрывается движение транспорта на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой на внешней стороне Садового кольца.

Кроме того, с 03:00 до 23:59 21 сентября нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова на внутренней стороне Садового кольца.

Наиболее крупное ограничение будет действовать 21 сентября с 11:15 и до окончания прохождения мотоколонны, когда полностью перекроют Садовое кольцо.

Москва ЦАО

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