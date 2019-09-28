Готовящийся к вылету из "Домодедово" самолет вернулся на стоянку из-за двух дебоширов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Самолет вернулся на стоянку в столичный аэропорт "Домодедово" из-за двух пьяных дебоширов на борту, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров", - рассказала она "Интерфаксу".

Установлено, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой пассажир - 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета.

Как сообщила представитель МВД, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных.

В отношении первого из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ, другой привлечен к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ, отметила Волк.