Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Прокурор попросила изменить статью для него на менее тяжкую для индивидуализации наказания

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить актера Павла Устинова к 3,5 годам условно за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину, который, задерживая подсудимого, получил вывих плеча. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Прошу приговор изменить: считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 лет", - заявила прокурор в Мосгорсуде.

По ее словам, суд первой инстанции не полностью учел положительные характеристики актера, в том числе с места жительства и службы в Росгвардии. Она также попросила изменить категорию совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую для "индивидуализации наказания".

Ранее 30 сентября Мосгорсуд приобщил к делу видеозаписи задержания Устинова, а также результаты независимой экспертизы об отсутствии его вины, которую предоставила защита. Лягин заявил в суде, что его и Устинова затравили в интернете. Он также сказал, что считает актера виновным, но что сажать его в колонию не следует.

Тверской суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режим за нанесение травмы Лягину 3 августа. Гособвинитель просил тогда для него шесть лет лишения свободы. Судья Алексей Криворучко отказался приобщить к делу и просмотреть записи задержания, которые предоставила защита.

Устинов заявил, что в акции 3 августа участвовать не собирался, был задержан случайно и при задержании не сопротивлялся.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. После серии пикетов и заявлений в поддержку Устинова Генпрокуратура подала апелляцию на приговор, который сочла чрезмерно суровым, хотя вина актера был "полностью доказана". 20 сентября суд по ходатайству прокуратуры отпустил Устинова из СИЗО.

На первом заседании в Мосгорсуде было зачитано заявление Генпрокуратуры о том, что исправление Устинова возможно вне его изоляции от общества. Защита требует отменить приговор и оправдать актера в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.