Власти Подмосковья решили собрать излишки яблок у дачников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Администрация Московской области до конца октября будет собирать у дачников лишние яблоки, которые пойдут на корм скоту или на компост. Собирать их в рамках акции "Дай яблокам вторую жизнь!" будут специальные брендированные мусоровозы, сообщили в пресс-службе вице-премьера региона Евгения Хромушина.

Чиновник отметил, что из-за большого урожая в области яблоками забиты мусорные контейнеры для органических отходов и контейнерные площадки, "они занимают много места и плохо пахнут". Поэтому власти решили организовать сбор излишков в садовых товариществах и отправить туда мусоровозы, которые уже начали ездить по крупным свалкам и мобильным пунктам сбора.

"Предполагаю, что таким образом соберем не менее сотни тонн таких отходов", - отметил Хромушин.

Узнать адреса пунктов сбора и график объезда жители могут на сайте своего регионального оператора или у председателя СНТ.