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Автоматизация позволила "Мосгазу" минимизировать аварии в городе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Умные технологии помогли "Мосгазу" минимизировать инциденты в газовых сетях в Москве и свести к минимуму человеческий фактор. Об этом заявил гендиректор предприятия Гасан Гасангаджиев.

По его словам, автоматизация процессов в компании достигла 80%. Раньше на каждом крупном газораспределительном объекте дежурило до 15-20 человек, а сейчас один человек дистанционно контролирует параметры работы более 330 газораспределительных пунктов Москвы.

Глава "Мосгаза" напомнил, что в Москве около 24 000 газифицированных домов и объем поставок сопоставим с поставками отдельных стран. Цифровые технологии повышают управляемость производственными процессами и надежность всей системы.

"Мосгаз" нарастила достаточные производственные мощности для строительства новых объектов для растущих потребностей новой Москвы, и собирается там сдать более 290 километров газопроводов высокого давления и десять газорегуляторных пунктов к 2022 году, добавил Гасангаджиев.

Мосгаз Москва Гасан Гасангаджиев

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