Поиск

В "Мосгазе" поблагодарили москвичей за бдительность на фоне большого числа ложных вызовов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве до 90% жалоб на запах газа, поступающие на номер "104" аварийной газовой службы, оказываются ложными вызовами, заявил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Он похвалил москвичей за бдительность и за реакцию на любой подозрительный запах.

Всего в день в службу "104" поступает около 160 звонков с сообщениями о запахе газа, добавил он.

В городе газифицировано 24 088 жилых домов, насчитывается 1 810155 газовых плит, 126 335 газовых проточных водонагревателей и 6 190 газовых емкостных водонагревателей.

Мосгаз Москва

Новости по теме

Новости

В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель

Следствие установило предварительную причину инцидента в "Шереметьево"

Следствие установило предварительную причину инцидента в "Шереметьево"

В Москве построят современный храм со стеклянной стеной

В Москве на выходные вновь закроют наземный участок "голубой" ветки метро

Представитель "Шереметьево" назвала причину эвакуации пассажиров "Боинга"

Три человека получили травмы при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына

СПЧ призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов с нужным числом подписей

СПЧ призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов с нужным числом подписей

Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');