В "Мосгазе" поблагодарили москвичей за бдительность на фоне большого числа ложных вызовов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве до 90% жалоб на запах газа, поступающие на номер "104" аварийной газовой службы, оказываются ложными вызовами, заявил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Он похвалил москвичей за бдительность и за реакцию на любой подозрительный запах.

Всего в день в службу "104" поступает около 160 звонков с сообщениями о запахе газа, добавил он.

В городе газифицировано 24 088 жилых домов, насчитывается 1 810155 газовых плит, 126 335 газовых проточных водонагревателей и 6 190 газовых емкостных водонагревателей.