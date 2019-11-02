МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ночь на воскресенье

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Столичные спасатели предупреждают москвичей и гостей столицы об усилении ветра в ночь на воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 23 часов 02 ноября с сохранением на ближайшие сутки 03 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с", – сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в управлении рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", – добавили в ведомстве.