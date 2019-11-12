Педофила из Белоруссии осудили в Москве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Головинский районный суд Москвы осудил на четыре года лишения свободы гражданина Белоруссии, который вел в соцсетях переписку интимного характера с несовершеннолетними девочками, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

35-летний Дмитрий Мамонов был признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия совершеннолетним гражданином в отношении ребенка старше 12 лет, но младше 14), сказали в ведомстве.

По данным следствия, "Мамонов в октябре и ноябре 2017 года, используя персональный компьютер, в одной из популярных социальных сетей, а также через приложение в мобильном телефоне вел переписку с 13-летними несовершеннолетними девочками".

"В процессе общения мужчина совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия без применения насилия, достоверно зная об их возрасте", - отмечается в сообщении.

Гражданин Белоруссии будет отбывать наказание в колонии общего режима.