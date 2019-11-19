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В РПЦ усомнились в адекватности людей, грозящих взорвать московские храмы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) назвали неадекватными угрозы неизвестных взорвать все храмы Москвы, если им не дадут денег.

"Угроза религиозным сооружениям может исходить только от людей, находящихся в неадекватном состоянии, движимых либо фанатичной ненавистью, либо совершенной глупостью", - заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Так он прокомментировал появившиеся в интернете ранее во вторник сообщения об угрозе подрыва московских храмов. "В любом случае реальность этих угроз стоит проверить", - считает представитель РПЦ.

В феврале 2019 года сообщалось о задержании мужчины, угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы.

РПЦ Москва Вахтанг Кипшидзе

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