В РПЦ усомнились в адекватности людей, грозящих взорвать московские храмы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) назвали неадекватными угрозы неизвестных взорвать все храмы Москвы, если им не дадут денег.

"Угроза религиозным сооружениям может исходить только от людей, находящихся в неадекватном состоянии, движимых либо фанатичной ненавистью, либо совершенной глупостью", - заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Так он прокомментировал появившиеся в интернете ранее во вторник сообщения об угрозе подрыва московских храмов. "В любом случае реальность этих угроз стоит проверить", - считает представитель РПЦ.

В феврале 2019 года сообщалось о задержании мужчины, угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы.