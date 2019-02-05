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Москва

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать храм в центре Москвы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, угрожавший взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы, задержан. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Мужчина заявил, что приведет в действие взрывное устройство на территории храма. Охрана вывела его из здания. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны, в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что на территории храма произошел конфликт между мужчиной и охранником, не уточнив подробности инцидента.

"Участники конфликта доставляются в отдел для выяснения обстоятельств случившегося", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее представитель прихода заявил, что звонок о минировании поступил вечером в храм Ильи Пророка в Обыденском переулке.

По его словам, на тот момент служба уже завершалась, поэтому спешно эвакуировать людей, находившихся в храме, не пришлось, они ушли сами. К церкви оперативно подъехали сотрудники полиции, которые оцепили здание.

Теги: Москва

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