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В Москве "заминировали" шесть судов и Центральный телеграф

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде подтвердили информацию источника "Интерфакса" об угрозах взрыва, поступивших в этот суд, а также в Басманный, Пресненский, Чертановский, Замоскворецкий суды. Источник агентства также сообщил о "минировании" Центрального телеграфа на Тверской улице.

Также ранее сообщалось об угрозах взорвать Новинский пассаж и здание, которое занимают УВД по Юго-Западному административному округу и Черемушкинский суд.

Из-за эвакуации Мосгорсуда прервалось заседание по жалобе журналиста "Медузы" Ивана Голунова на бездействие следователей СКР, которые расследуют дело о подбрасывании ему наркотиков. Из-за проверки Басманного суда прервались прения сторон по делу бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которому вменяется хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей.

Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга сообщила о минировании восьми судов в пятницу. Днем ранее она сообщила, что Санкт-Петербургский горсуд получил предупреждение, что угрозы будут поступать ежедневно, пока предприниматель Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

В четверг в обоих городах также минировали суды. В Москве проверяли семь судов, оттуда эвакуировали в общей сложности около 1000 человек. Ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось.

Петербург Москва Центральный телеграф Мосгорсуд Санкт-Петербургский городской суд

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