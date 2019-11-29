В Москве "заминировали" "Новинский пассаж" и Черемушкинский суд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Москве оперативные службы в пятницу получили несколько анонимных сообщений о бомбах, заложенных в нескольких зданиях, в том числе в "Новинском пассаже", сообщил информированный источник "Интерфакса".

Также, по его словам, "заминировано" здание УВД по Юго-Западному административному округу Москвы на улице Кржижановского. В том же здании находится Черемушкинский суд.

Проводятся ли эвакуации на проверяемых объектах, он не знает.

Днем ранее в Москве и Петербурге "минировали" суды. В пятницу пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации Приморского, Выборгского и Невского судов.

В четверг бомб в проверенных зданиях не нашли.

Санкт-Петербургский городской суд получил анонимное предупреждение о том, что угрозы взрыва будут повторяться до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".