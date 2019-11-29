Завод снеков PepsiCo в Подмосковье стал крупнейшим в ее сети

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Компания PepsiCo запустила девятую производственную линию на заводе снеков в Кашире Московской области. Инвестиции в проект составили около 2,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая линия мощностью 20 тыс. тонн готовой продукции в год будет производить чипсы Lay's. "Благодаря расширению производства завод в Кашире стал самым крупным снековым предприятием PepsiCo в мире по объему выпуска готовой продукции", - отмечается в пресс-релизе.

Сырье для производства картофельных снеков компания продолжит закупать у российских сельхозпроизводителей. PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и ежегодно закупает более 350 тыс. тонн картофеля в год у 50 отечественных хозяйств, уточняется в пресс-релизе.

PepsiCo производит снеки в РФ на заводах в Кашире и Азове (Ростовская область).

Компания с 1996 года реализует специальную агропрограмму, направленную на повышение качества и урожайности картофеля у поставщиков в России. В ее рамках сельхозпроизводители обеспечиваются качественным посадочным материалом и уборочной техникой. Программа также предусматривает инвестиции в оборудование овощехранилищ с системой климат-контроля, консультации и проведение обучающих семинаров.

Как заявил президент PepsiCo в России, Белоруссии, на Украине, Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок, процитированный в сообщении, с открытием новой линии закупки картофеля для завода вырастут с 200 тыс. до 260 тыс. тонн в год, "что, безусловно, положительно скажется на деятельности поставщиков сырья". Кроме того, открытие завода в Кашире позволит создать дополнительно около 100 рабочих мест.

Завод в Кашире был запущен в 2002 году. Он выпускает более 200 наименований соленых закусок, включая продукцию под марками Lay's, Cheetos, "ХрусTeam". На предприятии работает более 900 человек.

PepsiCo также является одним из ведущих производителей в РФ газированных, негазированных и энергетических напитков под торговыми марками Pepsi, 7UP, Mirinda, Adrenaline Rush, "Русский дар", и др., соков и нектаров ("Я", "Фруктовый сад", J7, "Любимый" и др.), молочной продукции ("Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", Bio Max, "Имунеле"), детского питания ("Агуша" и "Чудо детки"), а также бутилированной воды ("Аква Минерале", "Родники России").