Движение на Большой Лубянке возобновлено после стрельбы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Движение по улице Большая Лубянка, где в накануне вечером произошла стрельба, возобновлено, сообщает московский департамент транспорта в твиттере.

"Открыто движение по улице Большая Лубянка", - говорится в сообщении.

Движение по Большой Лубянке было перекрыто в четверг вечером из-за стрельбы возле расположенного там здания ФСБ. В результате погиб один сотрудник ФСБ. Всего пострадали пятеро, причем гражданским лицом из них является только один человек.

По данным Центра общественных связей ФСБ, стрелок, вопреки сообщениям некоторых СМИ, действовал в одиночку, в здание спецслужбы он не проникал. Преступник убит, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его расследование передано центральному аппарату СКР.

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.