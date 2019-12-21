Летевший из Гоа в Москву самолет совершил посадку в Баку из-за технических проблем

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air совершил в субботу вынужденную посадку в аэропорту Баку.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта имени Гейдара Алиева, лайнер, летевший рейсом Гоа-Москва, запросил вынужденную посадку в Баку в связи с техническими проблемами. Самолет благополучно сел в 11:05 по местному времени, отметили в пресс-службе.

По ее данным, все пассажиры рейса будут обеспечены горячим питанием и напитками на период нахождения в бакинском аэропорту.

Как отметили в пресс-службе, по имеющейся информации, AZUR Air пришлет за ними другой самолет.