Московские полицейские изъяли почти полтонны незаконно добытой черной икры

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном обороте икры рыб осетровых пород, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, задержанные занимались переработкой и фасовкой черной икры, добытой браконьерским способом, предположительно, на территории Дальнего Востока и Поволжья. Готовая продукция под видом легальной сбывалась на рынках Москвы.

По местам проживания подозреваемых и в помещениях хранения и сбыта нелегальной продукции прошли обыски. Обнаружено и изъято около 475 килограммов икры рыб осетровых видов, а также деньги, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, различные инструменты, а также документы.

Как сообщила Волк, возбуждено уголовное дело по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".

Как сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя Главного управления СК по Москве Юлия Иванова, среди задержанных женщина и трое мужчин.