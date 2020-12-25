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Росрыболовство усилит контроль за оборотом черной икры

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство сообщило, что разработает дополнительные меры контроля за оборотом черной икры и подготовит соответствующие поправки в законодательство.

Проблему обсуждали на совещании о борьбе с незаконном обороте продукции из особо ценных и ценных водных биоресурсов, в том числе икры осетровых. Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил изменить законодательство и усилить контроль за недобросовестными производителями. В частности речь идет об обязательной регистрации ремонтно-маточных стад и введении обязательного требования указывать происхождение сырья в техрегламенте.

Действующий техрегламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции" не содержит прямого требования к производителям указывать происхождение сырья при перефасовке готовой черной икры, чем активно пользуются недобросовестные игроки, напомнили в ведомстве. Требование об обязательной регистрации ремонтно-маточных стад в товарной аквакультуре позволит выявлять несоответствие размера поголовья и количества производимой продукции, поясняется в сообщении.

По данным Росрыболовства, за десять месяцев 2020 года в России произвели 33,1 тонны икры осетровых, что на 4,9% больше, чем годом ранее. В 2019 году ее производство увеличилось на 19% и составило 52,5 тонны.

Росрыболовство Илья Шестаков

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