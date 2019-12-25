В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

Эвакуация легковых машин подорожает на 200 рублей, грузовых - на 1400 рублей, хранение на штрафстоянке тоже станет дороже

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 1 января повысят стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке неправильно припаркованных машин, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Эвакуация легковых машин подорожает на 200 рублей. Для транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. цена подорожает до 3400 рублей, для машин категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. - до 5400 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, - до 7600 рублей (ранее - 7400 рублей).

Эвакуация грузовых и негабаритных автомобилей подорожает с 49 200 рублей до 50 600 рублей.

Льготная стоимость суток хранения для автомобилей категории А подорожает с 520 до 540 рублей, категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн, - с 1000 до 1050 рублей, категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - с 2200 до 2300 рублей.

В пресс-службе объяснили, что тариф пришлось пересчитать в связи с ростом затрат города на топливо для эвакуаторов и их ремонт и на зарплаты для водителей и техников. Расценки изменили с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, "однако он останется в среднем на 40% ниже этой цены для самых распространенных машин", отметил представитель ГКУ.

Экономически обоснованный тариф на эвакуацию в 2020 году составит более 8813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств, добавил он При этом стоимость эвакуации по-прежнему будет значительно ниже, чем фактическая сумма, которую город тратит на перемещение автомобилей-нарушителей.

В АМПП напомнили, что для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера тарифа.