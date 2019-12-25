В Москве отравились дети, приехавшие на соревнования по робототехнике

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Прибывшие в Москву на соревнования по робототехнике дети получили, по предварительным данным, бактериальное пищевое отравление, планируется их госпитализация. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду.

"На место проживания детей, прибывших из нескольких регионов России на соревнования по робототехнике, в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате заболело 16 детей, предварительный диагноз - бактериальное пищевое отравление",- заявили в департаменте.

По словам собеседника агентства, дети в удовлетворительном состоянии, планируется госпитализация в профильные городские больницы.

В департаменте отметили, что в настоящее время проводится "полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме". Уточняется, что угрозы для жизни заболевших детей нет.