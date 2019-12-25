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МЧС выпустило экстренное предупреждение о тумане в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане в ночь на четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10:00 26 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

МЧС просит водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

МЧС Москва

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