В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил, что это случилось в субботу, 21 декабря, примерно в 8 часов утра. По его словам, Кудрявцев, который занимает должность заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии, "находясь на выходном, вышел из дома (в гражданской одежде) и на улице на него напали двое неизвестных".

Как отмечается, он дал отпор и запомнил приметы нападавших, позже их задержала полиция.

Грибакин добавил, что Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица, его здоровью ничто не угрожало и не угрожает.

"В Росгвардии не связывают это происшествие с его служебными обязанностями", - заявил представитель ведомства.