В башне "Федерация" задержали взломщиков-фотолюбителей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержали двух молодых людей, которые нелегально пытались пробраться на крышу башни "Федерация" в "Москва-сити", чтобы пофотографировать, сообщили в пресс-службе городского управления Росгвардии.

Патруль росгвардейцев получил сообщение, что на охраняемом объекте в "Москва-сити" сработала тревожная сигнализация. Охранник сообщил им, что двое юношей, обманув его, вошли в здание, вскрыли монтировкой дверь и проникли на технический этаж.

В результате патрульные задержали 20-летнего москвича и 19-летнего уроженца Астрахани. Они объяснили, что хотели подняться на крышу и сделать красивые фотографии. Их передали полиции.