Доходный дом Черникова в Хамовниках решили не сносить

Доходный дом Черникова Фото: dorgeit / Wikimapia

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фасад дореволюционного задания по адресу: 2-й Неопалимовский переулок, 3, где располагается доходный дом Черникова, будет сохранен. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"К чему мы с экспертами пришли, одно из предложений научно-методического совета - отказать в полном сносе здания, учитывая интересную архитектуру главного фасада, выходящего на переулок", - сказал Емельянов в пятницу на итоговом расширенном заседании комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы.

"Всего с этой заявкой мы работали с 2017 года, три года. Каждый факт указанной ценности, каждую деталь архитектуры, каждую деталь интерьера, каждую мемориальную запись мы рассмотрели очень внимательно", - подчеркнул он.

При этом, глава департамента подчеркнул, что здание не признано объектом культурного наследия.

"К сожалению, мы с экспертами не нашли оснований признать здание объектом культурного наследия. Мы обратились к собственнику здания и собственники поддержали нашу идею, во избежание конфликтов собственники готовы отказаться от полного сноса, сделать реконструкцию объекта, сохранить главный фасад здания",- сказал Емельянов.

По его словам, возможность сохранения элементов интерьера будет согласована на этапе проектирования.

Как напомнил Емельянов, заявки на признание этого здания объектом культурного наследия стали поступать с 2017 года.

"Здание никогда не являлось объектом культурного наследия, не имело охранный статус, не входило в охранную зону. Несколько лет назад был согласован проект нового строительства, подготовленный молодыми архитекторами, и здание должно было быть снесено и построен объект современного строительства. К нам стали поступать заявки, что здание достойно, чтобы быть включенным в объекты культурного наследия",- сказал он.

Как подчеркнул Емельянов, заявители считали, что здание было построено по проекту архитектора Валентина Дубовского, обращали внимание на декор фасада, лестничные марши, на лепнину в интерьерах исторической части, а также утверждали, что здание обладает мемориальной ценностью.

"Отдельные исследования мы провели по интерьерам, да, действительно, есть элементы 1915 года постройки, но они довольно типичные для того времени, стандартные для доходных домов того времени. Кроме того авторство Дубовского не было подтверждено",- сказал он.